دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف Mi MIX 3 5G قريباً بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف Mi MIX 3 5G مؤخراً في قوائم TENAA، حيث كشف عن بعض من مواصفات الهاتف الذي يقدم من شاومي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.

قدمت شركة شاومي هاتف Mi MIX 3 خلال العام الماضية بتصميم مميز بإطارات نحيفة جداً، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدار 5G من الهاتف Mi MIX 3 5G.

ولقد رصد هاتف Mi MIX 3 5G في قاعدة بيانات TENAA، حيث يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، أي على عكس الإصدار الرئيسي الذي جاء بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Mi MIX 3 5G بنموذج اخر يضم ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تكشف المواصفات المسربة للهاتف عن نظام تشغيل Android 10 مع واجهة MIUI 11.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Mi MIX 3 5G بشاشة OLED بحجم 6.39 إنش تتميز بدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855، وبطارية بقدرة 3800 mAh، ويدعم الهاتف أيضاً تقنية الشحن السريع QuickCharge 4+، مع الشحن اللاسلكي بقدرة 10W.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف Mi MIX 3 5G قريباً بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت ظهر على التقنية بلا حدود.