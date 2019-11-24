شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 5 صواريخ باليسيتة وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيين جنوبى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" بأن مليشيا الحوثى، أطلقت خمسة صواريخ "باليستية" ، وطائرتين مسيرتين، باتجاه مدينة "المخا" ، حيث تمكنت دفاعات "الباتريوت " التابعة للتحالف من اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية، والطائرتين "المسيرتين".
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