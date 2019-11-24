اخبار الخليج

تدمير 5 صواريخ باليسيتة وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيين جنوبى اليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 5 صواريخ باليسيتة وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيين جنوبى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت منظومة الدفاع الجوى لقوات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، خمسة صواريخ "باليستية"، وطائرتين مسيرتين "بدون طيار" ، أطلقتها مليشيا الحوثى الانقلابية، المدعومة من إيران، باتجاه مدينة "المخا" غربى محافظة تعز- جنوبى اليمن.

 

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" بأن مليشيا الحوثى، أطلقت خمسة صواريخ "باليستية" ، وطائرتين مسيرتين، باتجاه مدينة "المخا" ، حيث تمكنت دفاعات "الباتريوت " التابعة للتحالف من اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية، والطائرتين "المسيرتين".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدمير 5 صواريخ باليسيتة وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيين جنوبى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا