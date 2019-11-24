شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 5 صواريخ باليسيتة وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيين جنوبى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت منظومة الدفاع الجوى لقوات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، خمسة صواريخ "باليستية"، وطائرتين مسيرتين "بدون طيار" ، أطلقتها مليشيا الحوثى الانقلابية، المدعومة من إيران، باتجاه مدينة "المخا" غربى محافظة تعز- جنوبى اليمن.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" بأن مليشيا الحوثى، أطلقت خمسة صواريخ "باليستية" ، وطائرتين مسيرتين، باتجاه مدينة "المخا" ، حيث تمكنت دفاعات "الباتريوت " التابعة للتحالف من اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية، والطائرتين "المسيرتين".