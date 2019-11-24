شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إعادة تأهيل سجن أبو غريب وخطة لتوسيع سجون التاجى والحوت وبابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر مسئول عراقى، أن الحكومة بصدد إعادة تأهيل سجن "أبو غريب"، وإجراء خطة لتوسيع سجون "التاجى" و"الحوت" و"بابل"؛ لاستيعاب سجناء تنظيم "داعش" الإرهابى الموجودين فى سوريا من العراقيين والأجانب.

وقال المصدر، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "أن الحكومة العراقية قررت إلغاء خططٍ سابقة لهدم سجن "أبو غريب" المغلق حاليا، واستثماره فى مجمعات سكنية"، مشيرا إلى أنه تقرر إعادة تأهيل هذا السجن، وإدخال عمليات توسعة وتحصينات مشددة عليه.

وأضاف، أن هناك خططا أيضا لتوسعة سجن "التاجى" و"الحوت" فى الناصرية، مع تسريع وتيرة العمل فى سجن "بابل" الواقع فى ناحية الكفل جنوبى الحلة، ويتسع لنحو 20 ألف سجين، والذى أقرت خطة بناء له منذ العام 2013، موضحا أن الخطة الحالية تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للسجون، وفك الاختناق الواقع بها، إذ وصلت بعض السجون إلى حد "الاكتظاظ".

وأشارت، إلى أن السبب الرئيسى الداعى لتسريع وتيرة العمل على الخطة، هو استيعاب سجناء تنظيم "داعش" الإرهابى الموجودين فى سوريا من العراقيين والأجانب، مع وجود دعم مالى أوروبي، بحيث تكون السجون فى العراق مطابقةً للمعاير الدولية من حيث عدد السجناء فى العنابر، مؤكدا أن التحقيق والمحاكمة للنزلاء سيتم أيضا بشكل مباشر حال تسلمهم، وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى البلاد.

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وكانت وزارة العدل العراقية، قد أعلنت الشهر الماضى، أنه تم التنسيق مع الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء من أجل تخصيص خمسة آلاف درجة وظيفية بصفة حارس ضمن خطة واسعة؛ لتطوير السجون، وذلك استعدادا لقرب افتتاح ثلاثة سجون جديدة.

وأضاف جاتي - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم ، الأحد،: "أن المؤسسة الإغاثية كانت قد تقدمت بطلب الرسو في إيطاليا ومالطا إلا أنه تم رفض الطلب، واقترحت إيطاليا أن ترسو السفينة في ميناء مدينة (طرابلس) الليبية".

وأضاف: "سنظل نطالب بإيجاد ميناء أمن للرسو به لأن هذا التزام قانوني على عاتق الحكومة، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية .. ولدينا أشخاص على متن السفينة بحاجة لإنزالهم بسبب مشاكل صحية".

وأوضحت المؤسسة الإغاثية الإسبانية - في بيان رسمي - أن إيطاليا سمحت للسفينة الإغاثية بدخول مياهها الإقليمية؛ للاحتماء من عاصفة شديدة، إلا أنها رفضت رسو السفينة بأحد موانئها.

من جانبهم، لم يعلق أي مسؤول إيطالي على الأنباء الصادرة من المؤسسة الإغاثية الإسبانية.

يُذكر أن السفينة كانت قد أنقذت 73 مهاجرًا كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 50 ميلًا من السواحل الليبية مساء الأربعاء الماضي.