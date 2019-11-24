شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان فى العراق تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لوقف العنف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة بما أسمته "تدارك التطورات الأخيرة " في البصرة وذي قار، مشيرة إلى سقوط ما لايقل عن ستة قتلى في كلا المحافظتين اليوم ، الأحد.
وقالت المفوضية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إنها وجدت عنفا مفرطا على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار اليوم، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى في محافظة البصرة / أم قصر، وإصابة ٨٧ من المتظاهرين والقوات الأمنية ، واعتقال ستة متظاهرين.
وأضافت أنه تم توثيق سقوط ثلاثة قتلى وإصابة ٧١ متظاهرا أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار، واعتقال خمسة متظاهرين.
وطالبت الحكومة بإلتدخل العاجل لوقف العنف بشكل فوري ، واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس ، وتطبيق معايير "الاشتباك الآمن" والحفاظ على الأرواح .
وأوصت المفوضية ـ في بيانها الحكومة ـ بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات ، والإعلان عنها للمتظاهرين وحمايتها، داعية المتظاهرين إلى الالتزام بالساحات المخصصة للتظاهر ، والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم ، وإزهاق الأرواح.
كما دعت القوات الأمنية والسلطات المحلية والمتظاهرين إلى التعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات ، وإعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة ، والحفاظ على الموانئ وحقول النفط ، كونها ثروة وطنية لكافة أبناء الشعب العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان فى العراق تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لوقف العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.