شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سيارة سباق نادرة بـ15 مليون دولار فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام أكبر معرض سيارات نادرة فى الشرق الأوسط خلال فعاليات موسم الرياض الذى يقام بالرياض تحت رعاية تركى آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية بالسعودية، وتتواجد فى المعرض إحدى السيارات الكلاسيكية النادرة ديلاهاى والتى يبلغ ثمنها 15 مليون دولار، ويقف بجانبها دائماً صاحبها كين سميث ذو الـ 77 عاماً.

صُنعت سيارة ديلاهاى عام 1935من قبل المصنع الفرنسى الشهير " فيجوني وفالاشي "، كان المصنع الذي يديره مهاجرون إيطاليون في فرنسا، يقوم بتصنيع الشاحنات الثقيلة، إلا أنه فى عام 1935م بدأ فى تصنيع سيارات السباق، حيث تعاون المصنّعان فيجونى وفالاشى فيما بينهما، فكان الأول يقوم بأعمال تصميم السيارات، ويتولى فالاشي مهمة المبيعات والتسويق.





صممت السيارة خصيصاً لأحد رجال الأعمال الفرنسيين، المعروف باسم "wolf"، واهتم المصنعان بأدق تفاصيل السيارة، حيث تعد أول سيارة تنافسية انسيابية مكشوفة يتم تنفيذ محيطها الخارجي من قبل "فيجوني وفالاشي"، وهي تمثل بداية عصر تصميم السيارات الانسيابية في العالم، خاضت هذه السيارة سباق "مونت كارلو" عام 1949م، وقادها السائق "Gilles Morris"، كما صُممت خطوطها الانسيابية باليد، وكذلك فتحات مبرد المكينة، كما أن الهدف من تصميمها بهذا الشكل على حد قول مالكها كين سميث، هو أن تبدو ثابته عند وصولها إلى سرعة 115 ميل في الساعة.

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ويترك التصميم الداخلي لسيارة ديلاهاي 135 "competition " 1936م، انطباعاً فخماً لكل من يراها، نظراً لأن اجزاءها الداخلية تحوى زخارف خشبية صُممت يدوياً، وتم حياكة مراتبها بجلد النعام الفاخر.





أحرزت سيارة ديلاهاي 135 أكثر من مرة لقب "الأفضل في العرض"، ودائماً يمنحها محكمو نادي السيارات الكلاسيكية الأمريكية 100 نقطة كاملة، بسبب تكاملها في عالم السيارات الكلاسيكية، أما عن سعرها فيتحدث سميث قائلاً "أن هذه السيارة تستحق من 15 إلى 30 مليون دولار، كما أنه من غير الممكن تحديد سعرها لأنها تعتبر سيارة أحلام مقتني السيارات الكلاسيكية".

تبهر سيارة ديلاهاي 135 "competition " 1936م، زوار معرض الرياض للسيارات، وستكون متاحة للبيع في مزاد السيارات، وسيبقى أمر بيعها بيد مالكها ذو الـ 77 عاماُ، الذى يرى أن من سيخطف شغفه بهذه السيارة، يجب أن يمنحها أكثر من 15 مليون دولار.



