شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 100 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية باليمن لـ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دولة الإمارات، فى إطار جهودها لتخفيف معاناة اليمنيين، 100 مليون دولار أمريكى، لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية فى اليمن لعام 2019، ليصل حجم المساعدات التى قدمتها دولة الإمارات فى أربع سنوات إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

جاء ذلك، خلال توقيع وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولى الإماراتى ريم بنت إبراهيم الهاشمى، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك، مذكرة تفاهم لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية فى اليمن للعام 2019، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت الهاشمى، أن هذا التمويل هو جزء من وفاء دولة الإمارات بتعهداتها لدعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية فى اليمن للوصول للفئات الأكثر حاجة للمساعدة وخاصة من النساء الأطفال.

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من جهته، أشاد لوكوك بالدعم السخى الذى تقدمه دولة الإمارات، لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019 لليمن، مشيرا إلى أن هذه المساهمة وفرت شريان الحياة لملايين اليمنيين.

وستغطى المساهمة القطاعات الإنسانية، استناداً إلى تقييمات الاحتياجات فى توفير الرعاية الصحية لليمنيين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال، والحد من انتشار الكوليرا عبر تزويد الأمهات والأطفال بمياه نظيفة لمكافحة سوء التغذية، وذلك من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.