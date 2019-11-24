شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا روسيا والصين: نحرص على تعزيز التعاون مع لبنان بما يحقق مصلحة الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين، والصينى شى جين بينج، حرصهما على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع لبنان، بما يحقق مصالح شعوب البلدان الثلاثة، مشددين على دعمهما للبنان وشعبه.

جاء ذلك، فى رسالتى تهنئة بعث بها الرئيسان الروسى والصينى، إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون، بمناسبة حلول الذكرى الـ 76 لاستقلال لبنان.

وقال الرئيس الروسى، "إن العلاقات الدبلوماسية الروسية – اللبنانية، التى احتفلنا هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين على إنشائها، لطالما ارتدت طابع الصداقة البناءة، وإننى لمقتنع بأن جهودنا المشتركة ستواصل تطوير تعاوننا الثنائى فى مختلف الميادين لما فيه خير شعبينا. واغتنم المناسبة لأجدد دعم روسيا المتواصل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".

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من جهته، قال الرئيس الصينى، "إن الصين ولبنان بلدان صديقان منذ القدم، والصين تواصل دوما دعم جهود لبنان فى صيانة سيادة الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى ودفع التنمية الاقتصادية قدما".

وأضاف: "إننى أعلق بالغ الأهمية على تطوير العلاقات الصينية - اللبنانية، ومستعد للعمل معكم من أجل دفع علاقات التعاون بين الصين ولبنان إلى مستوى أعلى، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بالصورة المثلى".