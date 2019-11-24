الرئيس التركي يزور قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا

أنقرة/ الخليج 365

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوجه إلى قطر، الإثنين، في زيارة رسمية يشارك خلالها في الاجتماع الخامس اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين.

وبحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فإن أردوغان، سيلتقي خلال زيارته، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف البيان، أن زعيمي البلدين سيترأسان الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، والذي يشارك فيه وزراء ومسؤولين من كلا البلدين.

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كما ستشهد الزيارة تقييم العلاقات التركية القطرية على كافة الأصعدة، وبحث سبل تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يوقع البلدان خلال هذه الزيارة، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في المجالات المختلفة.

ويعتزم أردوغان، على هامش زيارته إلى الدوحة، زيارة القاعدة العسكرية التركية بقطر.

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