أنقرة/ الخليج 365
يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوجه إلى قطر، الإثنين، في زيارة رسمية يشارك خلالها في الاجتماع الخامس اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين.
وبحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فإن أردوغان، سيلتقي خلال زيارته، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأضاف البيان، أن زعيمي البلدين سيترأسان الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، والذي يشارك فيه وزراء ومسؤولين من كلا البلدين.
كما ستشهد الزيارة تقييم العلاقات التركية القطرية على كافة الأصعدة، وبحث سبل تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يوقع البلدان خلال هذه الزيارة، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في المجالات المختلفة.
ويعتزم أردوغان، على هامش زيارته إلى الدوحة، زيارة القاعدة العسكرية التركية بقطر.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التركي يزور قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.