سوريون سعداء بالعودة إلى بلادهم

أنقرة/ الخليج 365

عبر سوريون عن سعادتهم بالعودة إلى ديارهم، بعد تحريرها من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، من خلال عملية "نبع السلام" التركية.

وبدأ سوريون طوعًا رحلات العودة إلى منازلهم التي اضطروا للهجرة منها هربًا من التنظيم الإرهابي الذي مارس بحقهم كافة أنواع القمع والاضطهاد.

وشاركت وزارة الدفاع التركية، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعودة السوريين إلى بلادهم.

ويُظهر الفيديو، لقطات عودة السوريين إلى منازلهم بعدما لجؤوا في وقت سابق إلى مدينة جرابلس، الواقعة في منطقة عملية "درع الفرات".

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وبدأ اللاجئون السوريون في الاستقرار بأمان في منازلهم.

وأوضح السوريون العائدون، أنهم تعرضوا لقمع التنظيم الإرهابي، الذي كان يضغط عليهم لإجبارهم على القتال في صفوفه.

وأبدى السوريون امتنانهم وشكرهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والجنود الأتراك الذين لم يتوانوا عن مساندتهم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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