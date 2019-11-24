العراق.. المؤبد لمدير فرع مصرف بالأنبار وعدد من موظفيه

بغداد/ محمد وليد/ الخليج 365

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق مدير فرع مصرف الرافدين (حكومي)، في محافظة الأنبار (غرب) ومجموعة من موظفيه وحجز أموالهم.

جاء ذلك في بيان رسمي للمجلس الذي يدير شؤون القضاء في العراق، وصل الخليج 365 نسخة منه.

ولم يذكر البيان، التهم التي أدين بارتكابها مدير فرع مصرف الرافدين بالأنبار "ضاحي بداع ساير"، ومن معه من موظفين (لم يحدد عددهم)، والتي قادتهم للسجن المؤبد، مكتفياً بالقول إن الحكم تضمن أيضاً "حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيدا لمصادرتها".

وهذه الأحكام أولية قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.

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وسياق متصل، كشفت هيئة النزاهة العامة (حكومية معنية بملفات الفساد) عن إصدار محكمة جنح الرصافة، حكماً غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق أمين (إدارة) بغداد السابق نعيم عبعوب؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق استدعاء ثلاث وزراء، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.