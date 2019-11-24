محلل عراقي: الكتل السياسية تتداول 4 أسماء بديلة لعبد المهدي

بغداد/ نازا محمد/ الخليج 365

‏كشف محلل سياسي عراقي، الأحد، أن "الكتل السياسية تداولت أربعة أسماء كمرشحين بدلاء عن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي".

وبين رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، في حديث للأناضول، أن "الحديث جرى حول علي الشكري، رئيس مستشارين في الرئاسة حاليا، وزير سابق، وعدنان الزرفي، محافظ النجف (جنوب)، وأسعد العيداني، محافظ البصرة (جنوب)، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني".

وأضاف الهاشمي، أن "هناك طرح لبعض الأسماء الأخرى المستقلة".

Advertisements

وتابع "لم يتم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية حول هذه الأسماء حتى الآن في الاجتماعات التي عقدت، ومنها الاجتماع الذي عقد في منزل الرئيس برهم صالح".

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 340 شخصا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي، من الاستقالة من رئاسة الوزراء، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.