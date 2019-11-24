الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق فريق الهلال، لقب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019, بعد فوزه اليوم بهدفين نظيفين، على مضيفه أوراوا الياباني.

وحل فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، ضيفاً على أوراوا الياباني، في اللقاء الذي احتضنه ملعب “سايتاما”، وتوّج “الزعيم” بطلاً لدوري أبطال آسيا، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب (3-0).

وثأر الهلال من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من “الزعيم” اللقب الآسيوي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلمنهما في مباراة الذهاب، والتغلب عليه بهدف قاتل في الإياب بهدف نظيف.