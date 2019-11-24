شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خطوة لتعزيز الأمان خلال موسم التسوق الإلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1ـ استخدام مدير كلمات المرور: واحد من أبسط وأفضل التطبيقات التي يجدر استعمالها على الرغم من أنه لا يمكن لكافة الأجهزة استخدام هذا التطبيق بطريقة مباشرة.

2 ـ حماية جهاز الراوتر وشبكة واي فاي: جهاز التوجيه (الراوتر) أو شبكة «واي فاي» هما النقطة المعتادة للاتصال بالشبكة في المنازل التي تنتشر فيها الحواسيب والهواتف والأجهزة اللوحية، وغيرها من أجهزة إنترنت الأشياء. وغالباً ما يتم إعداد تلك النقطة لمرة واحدة وتُترك طي النسيان، لكن لرفع مستوى أمن الأجهزة المنزلية يجب التأكد من حماية الراوتر وشبكة واي فاي بشكل جيد.

3 ـ حسابات أكثر أمناً لأفراد العائلة: أصبحت الحواسيب الشخصية وأجهزة ماك، مقتنيات أساسية في البيوت في أيامنا هذه؛ لذلك ينبغي تخصيص بعض الوقت لإعداد حساب لكل فرد من أفراد العائلة، باستخدام كلمات مرور قوية.

4 ـ أخذ الحيطة قبل اصطحاب الأجهزة خارج المنزل: تحتوي كافة الأجهزة العصرية من هواتف ذكية وحواسيب لوحية على إعدادات يجب تفعيلها عند أخذ الأجهزة خارج البيت، وأهم هذه الإعدادات: رموز قفل الجهاز، وتشفير البيانات، وتعقب الأجهزة المفقودة، وحذف أو «مسح» كافة بيانات الجهاز في حال تكرار محاولات الدخول بكلمات مرور خاطئة، أو بمجرد تفعيل هذه الخاصية عن بُعد.

5 ـ حماية البيانات والساعات الذكية وأجهزة اللياقة الشخصية: تتشابه الساعات الذكية وأجهزة اللياقة الشخصية مع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية في كونها تشترك في بعض المزايا ذاتها؛ لذلك يجب حماية هذه الأجهزة بصورة مماثلة أيضاً.

6 ـ التصرف بذكاء في المنزل الذكي. المنزل الذكي مصطلح شامل لمجموعة متنوعة من التقنيات والأجهزة التي تشترك في شيء واحد، ألا وهو القدرة على الاتصال بالإنترنت. تحتوي كافة أجهزة إنترنت الأشياء بمختلف أنواعها، على إعدادات للأمن والخصوصية؛ لذلك يجدر تفهم تلك الإعدادات قبل القيام بوصل تلك الأجهزة في المنزل.

7 ـ عدم نسيان تطبيقات الترفيه المنزلي والتلفزيونات وأجهزة الفيديو الرقمي: عند التفكير في موضوع الترفيه المنزلي، فإن الأمر يحتاج إلى التفكير بموضوع الأمن بشكل بالغ الجدية قبل الانتقال إلى الجانب الترفيهي، كي لا تتسبب هذه التطبيقات في كارثة أمنية.

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8 ـ حماية أجهزة ألعاب الفيديو: كما هو حال أجهزة الترفيه المنزلي، يجب ضبط إعدادات الأمن في أجهزة ألعاب الفيديو، ومن ثم تناول الأمن المتعلق بحسابات المستخدمين المخزنة في بيئة السحابة.

9 ـ إعداد ملفات مستخدمي المساعدات الصوتية: أصبحت المساعدات الصوتية على وجه السرعة؛ إحدى أكثر الأجهزة شعبية مؤخراً، مما يعني قلة المعرفة بها وفهمها. ومن أكبر الأخطار التي تمت مناقشتها على نطاق واسع، هي قرصنة الأوامر الصوتية وتمريرها من قبل أطراف خارجية.

10 ـ استخدام السماعات الذكية بذكاء: يمكن النظر إلى أمن السماعات الذكية في سياق المساعدات الصوتية المذكورة سابقاً؛ نظراً لكونها أجهزة يتم تفعيلها كذلك باستخدام الصوت، إضافة إلى احتوائها على مساعدات رقمية منزلية، مما يجعل الفوارق بينهما غير كبيرة، ويجب عدم إغفال الجانب الأمني لهذه السماعات.

11 ـ القيادة بأمان وسلامة مع السيارات الذكية: على الرغم من أن «اختطاف السيارات» الذكية يرد في نشرات الحوادث التي نسمع عنها في الأخبار، فإن الواقع يثبت أن تطبيق الأمن في السيارة الذكية بطريقة عملية، هو أمر شائع أكثر مما توحي به العناوين الرئيسية.

12 ـ الاحتفاظ بالتطبيقات الموثوقة فقط: الجانب الأهم الذي تجب مراعاته عند تثبيت التطبيقات هو الثقة، وذلك لمنع أي تطبيق قد يحتوي على مزايا إضافية غير مرغوبة من الحصول على صلاحيات الدخول إلى بيانات حساسة، مثل جهات الاتصال والرسائل أو أداء أنشطة خبيثة.

13ـ عدم نسيان تصحيحات البرامج: الخطوة الأخيرة في هذه القائمة، هي التصحيحات والتحديثات البرمجية؛ نظراً لأنها أكثر الأمور أهمية ويجب عدم غض النظر عنها؛ لذلك ينبغي تطبيق تصحيحات البرامج بمجرد صدورها.

المصدر: شركة «بالو ألتو نتوركس»