طقس العرب يوضح حقيقة تساقط الثلوج على الأردن هذا الأسبوع

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تدوال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تأثر الأردن بمنخفض جوي يؤدي إلى تساق للثلوج على المملكة نهاية الأسبوع ، بدوره موقع طق العرب أوضح حقيقةتساقط الثلوج على الأردن هذا الأسبوع ونفى أي احتمالات لتساقط الثلوج على الأردن هذا الاسبوع، بل على العكس تماماً، حيث تشير التوقعات الى ارتفاع الحرارة الى أكثر من 25 درجة مئوية منتصف الاسبوع وأكثر من ذلك في بعض المناطق، حيث الأجواء القريبة من فصل الصيف! وقال طقس العرب إن طقسا مستقرا مع ارتفاع على درجات الحرارة يسود خلال الايام القادمة وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 تشرين ثاني 2019، يتبع بانخفاض على درجات الحرارة مع تأثير أحوال جوية غير مستقرة وارتفاع فرص الأمطار خاصة في شمال وشرق المملكة بمشيئة الله.

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حالة الطقس المتوقعة يومي الأحد والاثنين يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتقترب الحرارة من معدلاتها العامة في معظم المناطق، ويكون الطقس غالبا مشمساً، يتخلله أحياناً ظهور السحب العالية، ويبقى مائلاً للبرودة مع ساعات الليل والصباح الباكر، والأمر الذي يستدعي ارتداء ملابس دافئة تجنباً للإصابة بأمراض البرد والرشح، بالرغم من دفء الأجواء نهاراً. الثلاثاء .. بداية تغير الانظمة الجوية وتنبيه من تقلبات كبيرة في الأجواء تبدأ الأنظمة الجوية بالتغير في النصف الثاني من الاسبوع وتحديداً من يوم الثلاثاء، وتكون البداية بإرتفاع كبير على درجات الحرارة وتتجاوز معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، ويتوقع أن تكون في منتصف العشرينات مئوية في مختلف المناطق، وتقترب من حاجز الـ 30 مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الحرارة أكثر برودة في البادية الشرقية حيث تكون قريبة من الـ 20 مئوية، وذلك بفعل اندفاع كتلة هوائية دافئة قادمة من مصر. ويتحول اتجاه الرياح السائدة الى جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية. وتدريجياً مع ساعات العصر وخاصة المساء، تظهر السحب المتوسطة والعالية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في البادية الشرقية وربما شمال المملكة. طقس نهاية الاسبوع .. فرصة لهطول الامطار في أجزاء من المملكة وتنخفض درجات الحرارة فيما تبقى من الاسبوع، ويعود الطقس ليصبح باردا نسبيا اثناء الليل، فيما ترتفع المؤشرات لهطول الأمطار مع نهاية الاسبوع بالأخص في شمال المملكة، وذلك إثر امتداد كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي محتمل شرق البحر المتوسط ويصعب الخوض بتفاصيل الامطار وأماكن تأثيرها من الان نظراً لبعد الزمنيةواتساع هامش الخطأ.