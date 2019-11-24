دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تصميم ومواصفات nova 5T Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر موقع جوجل Android Enterprise عن تصميم ومواصفات هاتف هواوي المرتقب nova 5T Pro.

يظهر هاتف nova 5T Pro في التسريبات المصورة الجديدة بتصميم يحاكي الإصدار الرئيسي nova 5T، حيث يتميز حجم الشاشة 5.5 إنش، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android Pie.

كما يأتي هاتف nova 5T Pro بشريحة NFC، مع مستشعر للبصمة في الجانب الأيمن من إطار الهاتف كما في هاتف nova 5T، كما توفر هواوي الإصدار الجديد باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية 128 أو 256 جيجا بايت.

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وقد كشفت قوائم Android Enterprise عن مواصفات هاتف nova 5T Pro الذي يحاكي هاتف Honor 20 Pro، حيث من المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 980، مع كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 22.5W.

ويأتي وجه الإختلاف بين هاتف Honor 20 Pro والإصدار القادم nova 5T Pro في حجم الشاشة، حيث قدمت هواوي هاتف Honor 20 Pro بحجم 6.26 إنش، بينما يأتي هاتف nova 5T Pro بحجم 5.5 إنش.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تصميم ومواصفات nova 5T Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.