دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول التسريبات المصورة تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف GALAXY S11E ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر على صفحة OneLeaks أول التسريبات المصورة لهاتف سامسونج المرتقب GALAXY S11E الذي ينطلق رسمياً العام المقبل، والذي يظهر بكاميرة ثلاثية خلفية، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف GALAXY S11 في مؤتمر يعقد في شهر فبراير من العام المقبل، ولقد كشف مؤخراً عن أول الصور التي تقدم نظرة أولية على تصميم GALAXY S11، واليوم كشف أيضاً عن صور 3D CAD تقدم رؤية واضحة لتصميم هاتف GALAXY S11E.

تؤكد التسريبات المصورة لهاتف Galaxy S11e عن تصميم بشاشة منحنية مقارنة بهاتف Galaxy S10e الذي جاء بشاشة مسطحة، حيث ينطلق الهاتف بحجم شاشة 6.3 إنش، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً من المتوقع أن تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

ويضم هاتف Galaxy S11e كامير خلفية ثلاثية تتميز بتصميم مستطيل يضم أيضاً فلاش LED، كما تتميز الكاميرة بترتيب رأسي بنفس الترتيب الذي قدم في هاتف Galaxy M30s الحالي، أو نفس التصميم المتوقع لهاتف Galaxy A71 أو Galaxy S11.

من جانب أخر يأتي الإطار الأيسر من هاتف Galaxy S11e دون أي أزرار مادية، بينما يأتي الإطار الأيمن بزر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، لذا لا يضم الإصدار القادم زر مخصص لمساعد Bixby الرقمي.

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أيضاً يأتي الجزء العلوي من هاتف Galaxy S11e بميكروفون ثانوي، بينما يضم الجزء السفلي منفذ USB C، مع مكبر grille، وميكروفون رئيسي.

ومن المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy S11e بقياسات 151.7 في 69.1 مم مع سماكة 7.9مم، بينما تصل سماكة الهاتف في الجزء البارز للكاميرة إلى 9.1مم.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تطلق Galaxy S11e في شهر مارس من عام 2020، على أن يضم رقاقة Snapdragon 865 أو Exynos 990 وفقاً للسوق الذي ينطلق به الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع أول التسريبات المصورة تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف GALAXY S11E ظهر على التقنية بلا حدود.