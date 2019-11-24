العراق: شرطة البصرة تعلن حالة الإنذار القصوى "ج" حتى إشعار آخر

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وقال المصدر، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد، "إن شرطة البصرة دخلت حالة الإنذار القصوى "ج" تحسبًا لوقوع أى طارئ خلال الساعات المقبلة"، مشيرًا إلى أن حالة الإنذار ووفق الأوامر العليا ستكون حتى إشعار آخر.
يُذكر أن محافظة البصرة، تشهد تظاهرات حاشدة بمختلف مناطق المحافظة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية، وحرق عدد من المقار التابعة للأحزاب والحركات السياسية والدوائر الرسمية، فضلًا عن قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ والحقول النفطية.
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