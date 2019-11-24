شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون وطلاب يهود يقتحمون الأقصى.. والأوقاف الفلسطينية تستنكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأفادت مصادر فى الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بأن هؤلاء المستوطنين قاموا بجولات استفزازية فى باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط محاولاتهم أداء طقوس تلمودية فيه، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم من تدنيس واسع لساحاته، ومحاولة أداء طقوس تلمودية من قبل عشرات المستوطنين بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

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وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية حسام أبو الرب، فى بيان صدر عن الوزارة، أن هذه الاقتحامات اليومية تستهدف استقلالية المسجد الأقصى، خاصة فى ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروسة بغية السيطرة عليه، وتهويده.

وقال، إن الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة، القائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع، لشاهد على العنصرية البغيضة التى يمارسها المستوطنون على المقدسات.

وشدد أبو الرب، على أن ما يجرى الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دورا عربيا وإسلاميا استثنائيا للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى وباقى المقدسات.