شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إسرائيلية تدين الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية فى مدينة حيفا، اليوم الأحد، الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية الشمالية، والتى كان رئيسا لها.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، شهد محيط مبنى المحاكم فى حيفا تواجدا واسعا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة.

وأفاد طاقم محامى الدفاع عن الشيخ صلاح، أن أمن المحكمة رفض إدخال أكثر من 25 شخصا إلى قاعة المحكمة، واعترض طاقم الدفاع على القرار لدى رئيس المحكمة المركزية، وسمحت المحكمة فى وقت لاحق لجميع الحضور بالدخول إلى القاعة.

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تجدر الإشارة، إلى أن الشيخ رائد صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب" فى خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) بالقدس.

واتهمت السلطات الإسرائيلية، الشيخ صلاح بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هى الحركة الإسلامية (الشمالية) التى كان يرأسها والتى حظرتها إسرائيل يوم 17 نوفمبر 2015 بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".