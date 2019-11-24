شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، عائلة الأسير سامى أبو دياك ، الذى يعانى وضعا صحيا خطيرا، فى بلدة "سيلة الظهر " بمدينة جنين، بحضور عدد من أهالى الأسرى، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وعدد من الوزراء.
وقال، إن الاحتلال لا يقدم على حجب ضوء الشمس عن الاسرى فقط، بل يحجب الدواء عنهم، مما يصيبهم بكل الأمراض ، لافتا إلى بعث رسائل إلى الصليب الأحمر الدولى للاضطلاع بدوره .
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