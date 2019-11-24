شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، عائلة الأسير سامى أبو دياك ، الذى يعانى وضعا صحيا خطيرا، فى بلدة "سيلة الظهر " بمدينة جنين، بحضور عدد من أهالى الأسرى، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وعدد من الوزراء.

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وقال، إن الاحتلال لا يقدم على حجب ضوء الشمس عن الاسرى فقط، بل يحجب الدواء عنهم، مما يصيبهم بكل الأمراض ، لافتا إلى بعث رسائل إلى الصليب الأحمر الدولى للاضطلاع بدوره .