شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليابانى يؤكد وقوف بلاده مع اليمن ودعمها للشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الوفد اليمنى المشارك فى حوار المنامة "قمة الأمن الإقليمى" برئاسة مستشار رئيس الجمهورية اليمنى عبدالملك المخلافى ، اليوم الأحد ، مع كل من وزير الدفاع اليابانى كونو اتاروا ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سوزوكى كوسيكو ، آخر تطورات الأوضاع فى اليمن.

وشدد المخلافى، خلال اللقاء على أهمية ممارسة المزيد من الضغوط على إيران، لإيقاف دعمها لمليشيا الحوثى، التى انقلبت على الدولة والشرعية والمرجعيات وأشعلت الحرب وهددت الأمن والاستقرار فى المنطقة وهددت الملاحة الدولية ومارست القرصنة ورفضت كل جهود السلام وافشلت اتفاق استوكهولم ،حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد أن الحكومة اليمنية، حريصة على السلام وقدمت الكثير من أجله وفقا للمرجعيات الثلاث غير أن مليشيا الحوثى بدعم من إيران عطلت كل مساعى السلام..معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للمساعدات اليابانية التى تقدمها للشعب اليمنى متطلعا إلى دور يابانى فى إعادة الإعمار.

Advertisements

من جهته أكد وزير الدفاع اليابانى، وقوف بلاده مع اليمن ودعمها للشرعية ، على أساس المرجعيات الثلاث والتأكيد على تقديم المزيد من الدعم لليمن فى الجانب الإنسانى والاستعداد لتقديم الدعم والمساندة فى إعادة الإعمار عند إحلال السلام.

كما أعرب، عن دعم اليابان لاتفاق الرياض، ولممارسة الحكومة لدورها وسيادتها على الأراضى اليمنية والاستعداد للتعاون فى مكافحة القرصنة ودعم اليابان لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.