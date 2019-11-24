شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معالم أعلى مسجد معلق فى العالم بمكة × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المملكة العربية السعودية من تركيب أعلى مسجد معلق فى العالم بين البرجين التوأمين بمكة، بارتفاع 161 م، ليأخذ شكله النهائى بإطلالة بانوراميه على الكعبة المشرفة من الجهة الشرقية، ومشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازى" من الجهة الغربية.

ويرصد الخليج 365 ابرز معالم المسجد وهى :

- انطلقت أعمال تنفيذ المشروع فى أكتوبر الماضى حيث بدأت بتركيب المنصة الرئيسة للمصلى على ارتفاع 161 متراً.

- الطاقة الاستيعابية للمسجد المعلق تصل إلى 200 مصل ومساحته الإجمالية 400 متر، 50% منها مصلى والنسبة الأخرى مخصصة لمرافق الخدمات.

- يمتاز بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعى وبصرى مع جماعة المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر، وهو على محور المشاة الرئيسى المؤدى إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازى وينتهى بساحة الحرم الشريف.

- المرحلة الثالثة فى الأعمال الإنشائية تمثلت فى تركيب أقواس العقود التى أعطت شكل البوابة فى أسفل المنصة، حيث خصصت رافعة جدارية مستقلة لرفع القوسين وتركيبهما على المصلى واحدة تلو الأخرى، ليكتمل معها الشكل النهائى.

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- يبلغ وزنه 400 طن، فيما ستعقب انتهاء المرحلة الأولى أعمال التشطيبات النهائية والكمالية، ليفتح بعدها المصلى بشكل رسمى للمصلين.