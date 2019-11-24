البحرين واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، مع وزير الدفاع اليابانى تارو كونو والوفد المرافق له، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك خاصة فى المجال العسكرى.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأن وزير الدفاع الياباني استمع - خلال اللقاء - إلى إيجاز عن قوة دفاع البحرين ومراحل تشكيل أسلحتها، ووحداتها العسكرية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الياباني يشارك في فعاليات المنتدى الخامس عشر لـ "مؤتمر حوار المنامة 2019" للأمن الإقليمي.

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