شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بحبس أمين بغداد السابق 3 سنوات لاتهامه بالإضرار بالمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة جنح الرصافة العراقية اليوم الأحد حكما "غيابيا " بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق أمين بغداد السابق، بتهمة الإضرار بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بهيئة "النزاهة " العراقية - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن المتهم لم يقم بتنفيذ العقد الذي وقعه مع إحدى الشركات لخصخصة قطاع النظافة في دائرة بلدية الرصافة، مما أدى إلى وقوع ضرر بأمانة بغداد ، جراء قيام الشركة التي تم التعاقد معها برفع دعوى على "الأمانة " لعدم التزامها بتنفيذ العقد.

وأوضحت الدائرة أن محكمة "جنح الرصافة " أصدرت قرار الإدانة بحق أمين بغداد السابق، استنادا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

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