شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحذر من أسراب الجراد الأحمر.. وهذه المناطق الأكثر تأثراً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيراً من حدوث غزو متوقع من أسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة، قادمة للمملكة من شرق قارة أفريقيا.
وأوضحت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنها الخليج 365 عبر فرق المسح والاستكشاف الميدانية أعمال المكافحة للقضاء على أسراب الجراد والحد من انتشارها.
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