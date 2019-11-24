القبض على مواطن سعودي في الهند.. والكشف عن تهمته

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: كشفت شرطة مدينة جونتور بولاية أندرا براديش الهندية، عن اعتقال مواطن سعودي بتهمة صناعة المخدرات في شقته في مجمع سكني في المدينة. ووفقاً لموقع تايمز أوف إنديا، اقتحمت الشرطة الشقة في وقت متأخر من مساء أمس، وصادرت بعض المواد الخام المستخدمة في صناعة المخدرات

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