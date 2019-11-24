تعرف على فوائد المانجو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

المانجو واحدة من الفواكه الأكثر شعبية فى العالم ، حيث أن ما يميزها هو الطعم و المذاق الجيد و الرائع ، و أشجارها تنمو فى المناطق الإستوائية.



بالإضافة فهى يمكن إستخداما كعصير طبيعى ، و يمكن أن تضاف إلى أطباق الحلوى ، و لكن الأشهر هو تقديمها كعصير حيث انه يحتوى على العديد من الفتيامينات و المعادن اللازمة لصحة الجسم.

Advertisements

فوائد المانجو كثيرة و لا تعد و لا تحصى ، فهى تعمل على وقاية الجسم من أمراض السرطان المختلفة ، مثل سرطان الرحم ، و الثدى ، و سرطان القولون ، لأنها تحتوى على مضادات أكسدة.

بالإضافة إلى أنها تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار من الجسم ، و تعمل على ضبط ضربات القلب ، و ضبط ضغط الدم المرتفع.

كما أنها تساعد على خفض الوزن ، و الإعتناء بالجسم ، و تعمل على إذابة الدهون المتراكمة فى الأرداف و البطن ، كما أن الأطباء ينصح بإستخدامها أثناء إتباع أى حمية غذائية.