تعرف على فوائد المانجو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
المانجو واحدة من الفواكه الأكثر شعبية فى العالم ، حيث أن ما يميزها هو الطعم و المذاق الجيد و الرائع ، و أشجارها تنمو فى المناطق الإستوائية.
بالإضافة فهى يمكن إستخداما كعصير طبيعى ، و يمكن أن تضاف إلى أطباق الحلوى ، و لكن الأشهر هو تقديمها كعصير حيث انه يحتوى على العديد من الفتيامينات و المعادن اللازمة لصحة الجسم.
فوائد المانجو كثيرة و لا تعد و لا تحصى ، فهى تعمل على وقاية الجسم من أمراض السرطان المختلفة ، مثل سرطان الرحم ، و الثدى ، و سرطان القولون ، لأنها تحتوى على مضادات أكسدة.
بالإضافة إلى أنها تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار من الجسم ، و تعمل على ضبط ضربات القلب ، و ضبط ضغط الدم المرتفع.
كما أنها تساعد على خفض الوزن ، و الإعتناء بالجسم ، و تعمل على إذابة الدهون المتراكمة فى الأرداف و البطن ، كما أن الأطباء ينصح بإستخدامها أثناء إتباع أى حمية غذائية.
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