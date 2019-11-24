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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق جديدة وفعالة للحد من الضغط اليومي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
هناك طرق جديدة وفعالة للحد من الضغط اليومي وتشنجات الأعصاب، قدمها طبيب مشهور عالمياً في العلوم الطبية والطب النفسي.
وكشف الطبيب مارك ساندوميرسكي، عن طريقة سهلة لارخاء أعصاب الجسم، موضحاً أن هناك مناطق دقيقة موجودة في جسمنا نستطيع من خلالها التخلص من التوتر والقلق اليومي مثل الأذن، ويطلق على هذه النقطة اسم "شين مان"، وهي قادرة على ترخية الأعصاب في كل الجسم بعد تدليكها بهدوء بـ4 خطوات بسيطة، وهي:
- الضغط على هذه النقطة بقطعة من القطن وتدليك بلطف مع التنفس عميقاً.
- الاستماع إلى حركة الجسم بعيداً عن الأصوات والاستمرار في التنفس بعمق.
- تدليك هذه النقطة باستخدام الأصابع.
- تكرار التدليك عند الشعور بالغضب أو التوتر وفي كل ليلة قبل الخلود إلى النوم للاستيقاظ بتفاؤل وحيوية.
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