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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: الشوكولاته تساعد في علاج السعال المزمن! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نصحت صحيفة "دايلي مايل" كل من يريدون التخلص من السعال بشكل طبيعي، بتناول الشوكولاته السوداء غير المحلاة لأنها فعالة جداً في هذا المجال.
وأشارت إلى أن دراسة شملت 13 مستشفى في بريطانيا، أظهرت فعالية السوكولاته السوداء في معالجة السعال.
وأوضحت انه طلب من عدد من المرضى تناول 60 غراماً من الشوكولاته السوداء غير المحلاة يومياً طوال أسبوعين، فسجل تحسن ملحوظ في حدة السعال المزمن الذي يشكون منه.
وأشارت إلى أن في الشوكولاته السوداء غير المحلاة مادة تعرف بـ"تيوبرومين"، تغطي الحلق وتقضي على السعال.
ولفتت إلى ان الشوكولاته السوداء هي الأكثر فعالية، ذاك أن نسبة هذه المادة في الشوكولاته مع الحليب أقل ما يستدعي أكل كميات أكبر تعادل 10 ألواح شوكولاته صغيرة، للحصول على النتيجة عينها.
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