8 فوائد رائعة للأفوكادو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الأفوكادو فاكهة خضراء مصدرها أمريكا الجنوبية، وتمتاز بالمغذيات التي تحمي القلب والدماغ. ولأن الأفوكادو غني بالفيتامينات والمعادن يعتبر من الأطعمة الصديقة للبشرة والجهاز الهضمي. ويمكن إضافة الأفوكادو للسلطة أو السندويش، أو استخدامه في إعداد طبق "الجواكامولي" الشهير في أمريكا اللاتينية، والذي يحتوي على 3 عناصر: الأفوكادو وشرائح البصل وأوراق الكزبرة، ويتم هرس هذه المكونات، وإضافة الهريس إلى السندويشات. تناول الأفوكادو كل يوم علاج لحب الشباب، وترطيب للبشرةفوائد الأفوكادو: * الأفوكادو غني بالبوتاسيوم وفيتامين "إي" والدهون الصحية تعمل هذه التركيبة كمرطب للبشرة. * تناول حبة أفوكادو في اليوم علاج لحب الشباب. * مغذيات الأفوكادو تقلل الإكزيما. * يساعد أكل الأفوكادو بانتظام على سرعة شفاء الجروح. * دهون الأفوكادو تحارب الالتهابات. * الأفوكادو من الأطعمة النباتية الغنية بالكولسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار. * مغذيات الأفوكادو تحسن صحة العيون. * دهون وألياف الأفوكادو تعالج الإمساك، وتحسن الهضم.

