لن تصدق.. أحصل على جسد رشيق وبدون رياضة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من منا لا يحلم بالحصول على الجسد الرشيق الخالي من الترهلات، وبدون اتباع حميات غذائية صارمة وقاسية؟!



الآن أصبح بالإمكان تحقيق هذا الحلم بطرق "ذكية" وبدون رياضة!، إليك هذه الطرق:

1. شرب الشاي: يعزَز الشاي من عملية الإستقلاب (الأيض) ما يجعلك تحصلين على جسم مشدود بسهولة. أفضل أنواع الشاي لتعزيز عملية الإستقلاب وتحفيز الدورة الدموية هي الشاي الأخضر والمتة وشاي عشبة العوسج.

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2. الساونا: هذا الحمام الساخن يساعدك على الحصول على جسم مشدود والحفاظ عليه في حال توقفت عن أداء التمارين الرياضية، لأن سخونة الساونا تنشَط الدورة الدموية وتحفَز الأوعية الدموية وتمنع ترهَل الجلد.

3. تدليك الجسم: إن تدليك الجسم الجاف بفرشاة مصنوعة من مواد طبيعية، يساهم كثيراً في تنشيط الدورة الدموية وتسهيل التصريف اللمفاوي في الأنسجة. كما أن التدليك مفيد في إزالة الخلايا الميتة ومنع احتباس السوائل في الجسم، وللحصول على نتيجة فعالة، ننصحك بتدليك جسمك أو تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعياً.

4. الإستحمام بالماء البارد: بعد الإنتهاء من الحمام بالماء الساخن، عرَضي جسمك لرشة قوية من الماء البارد، يساعد هذا في شدَ الأوعية الدموية التي قام الماء الساخن بتوسيعها، ما يجعل الجسم يشدَ، كما تفيد المياه الباردة في تعزيز الدورة الدموية وشدّ الأنسجة والقضاء على الترهلات.

5. التأمل: لا يفيد فقط من الناحيتين الصحية والنفسية، بل إن التأمل يزيل الإرهاق الذي ينعكس سلباً على نفسيتنا ما قد يؤدي لتراكم الدهون وصعوبة تفتتها بسبب ارتفاع هرمون الكروتيزول عند التعب والضغط.، حاول الخلود للراحة والإسترخاء وممارسة التأمل لمدة 5 دقائق يومياً وستلاحظ الفرق!

6. التغذية الصحية: نعود ونؤكد على أن الطعام الصحي هو السبيل الأفضل للحفاظ على الرشاقة والصحة معاً، تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف والماء وأكثر من شرب الماء، وفي الوقت ذاته قلّص من استهلاك النشويات التي تحتوي على الكربوهيدرات التي تسد الأنسجة.