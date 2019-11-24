الواقع الافتراضي يمنح الفولكلور المصري بعداً جديداً بمهرجان القاهرة السينمائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من بين 20 فيلماً يقدمها برنامج أفلام الواقع الافتراضي في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام يبرز الفيلم المصري (إحياء الفن) الذي يقدم إحدى أشهر رقصات فرقة رضا الاستعراضية للفنون الشعبية ويحظى بإقبال من الجمهور.

وفور أن يضع المشاهد جهاز الواقع الافتراضي والسماعات على رأسه ينتقل مباشرة إلى خشبة المسرح ليجد نفسه بين راقصي فرقة رضا وهم يقدمون «استعراض العصا» الذي يبرع فيه الراقصون في التحكم بالعصي الخشبية. والفيلم الذي تبلغ مدته 8 دقائق نتاج تعاون مشترك بين الشركة المنتجة (فايف دي في آر) ومشروع «إحياء الفن» لمجموعة خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة للفولكلور وهو الثاني من نوعه الذي يعرض بمهرجان القاهرة السينمائي بعد فيلم «الزار» في العام الماضي.

ماجد فراج مخرج العمل قال «من جانب نهدف إلى إعادة إحياء هذا النوع من التراث أو الفولكلور من خلال توثيقه بأحدث التقنيات، ومن جانب آخر نحاول جعله أكثر قبولاً للأجيال الجديدة التي ربما لم تشاهد مثل هذه الرقصات أو تحضر عروضها».

وأضاف «أعدنا تصميم الرقصة حتى تتناسب مع تقنية تصوير الواقع الافتراضي وبحيث يشعر المشاهد عندما يرى الفيلم أنه بداخل الحدث وفوق المسرح ووسط الفرقة». يضم برنامج الواقع الافتراضي بالمهرجان 20 فيلماً من 15 دولة، من بينها أفلام فازت بجوائز دولية في مهرجانات مثل البندقية (في إيطاليا) وتريبيكا (في الولايات المتحدة).

ورغم ما حققته أفلام الواقع الافتراضي من جذب للجمهور خاصة من جانب الشبان يرى فراج أن هذه الصناعة ما زالت في مرحلة التطور وهي المرحلة التي ستستغرق بعض الوقت قبل أن تتحول إلى مرحلة الانتشار الجماهيري.