جراحة متطورة في «كليفلاند كلينك أبوظبي» تساعد شابة على التمتع برؤية طبيعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح الأطباء في معهد العيون في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، في علاج مريضة إماراتية ـ 25 عاماً ـ من حالة حادة من الإعاقة البصرية من خلال سلسلة من الإجراءات المتخصصة التي أدت إلى منحها القدرة الطبيعية على الرؤية.

لسنوات طويلة عانت الشابة مريم عدم قدرتها على رؤية الأشياء على بعد ثلاثة أقدام بدون نظاراتها الطبية، وجعل ذلك حركتها بالغة الصعوبة. وحتى مع ارتداء النظارات الطبية لم تتمكن مريم أبداً من رؤية العالم من حولها بوضوح، إذ كانت تعاني مستوى نادراً من الإعاقة البصرية، وذلك بسبب وجود حالة حادة من قصر النظر بدرجة سالب 25 بالإضافة إلى الانحراف بدرجتين.

قررت مريم زيارة مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» لتتعرف إلى الخيارات المتاحة لعلاج حالتها النادرة في معهد العيون لمساعدتها على التخلص من الحاجة إلى النظارات الطبية بشكل كامل.

جاءت الخطوة الأولى للعلاج عبر زراعة عدسات داخل العين، خلف القزحية وأمام العدسة الطبيعية، وهذا ما أدى إلى تحسين حالة قصر النظر لديها إلى الدرجة سالب 18. بعدها خضعت مريم لجراحة ليزر لتصحيح الانكسار في القرنية التي أدت إلى تمتعها برؤية مثالية في كلتا العينين دون نظارات.