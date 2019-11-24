شكرا لقرائتكم خبر عن ضرار الفلاسي رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية ومريم بن ثنية مقررة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الثلاثاء الماضي، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار الفلاسي، الذي انتخبه أعضاء اللجنة رئيساً، كما انتخبت مريم بن ثنية، مقررة.
حضر الاجتماع مريم بن ثنية، وحميد العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة الطنيجي، وصابرين اليماحي، وناعمة المنصوري. ومن الأمانة العامة للمجلس، الدكتور جابر الزعابي، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال الفلاسي: إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، التي تشمل مناقشة مشاريع قوانين وموضوعات عامة، كما اطلعت على خطة المجلس التشريعية والرقابية حيث سيناقش مشروعات قوانين اتحادية وموضوعات عامة.
وأكد أن المجلس يعمل على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والارتقاء بدوره الرقابي، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات، ومناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية ومشروعات القوانين.
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