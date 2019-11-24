1.5 مليون دولار مكافأة من «جوجل» لاكتشاف ثغرات خطيرة في «أندرويد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما أطلقت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية «جوجل» برنامج مكافأة اكتشاف الثغرات في نظام تشغيل الأجهزة الذكية «أندرويد» كانت أكبر مكافأة تبلغ 38 ألف دولار لاكتشاف أي ثغرة خطيرة والإبلاغ عنها.

وبمرور الوقت زادت قيمة المكافآت مع تزايد شعبية وانتشار نظام التشغيل أندرويد، واتجاه المزيد من الباحثين في مجال أمن المعلومات ومكافحة القرصنة إلى تعقب الثغرات في نظام التشغيل، حتى وصلت قيمة المكافأة إلى 1.5 مليون دولار لكل ثغرة خطيرة.

ووفقاً لإعلان «جوجل»، فإن الباحث الذي يستطيع الوصول إلى ثغرة من هذا النوع سيحصل على مكافأة قدرها مليون دولار، ولكن إذا تمكن من اكتشافها في «نسخ عرض محددة للمطورين» من نظام التشغيل أندرويد فسيحصل على مكافأة إضافية قدرها نصف مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للمكافأة إلى 1.5 مليون دولار، ويعد ذلك قفزة كبرى في مكافآت «جوجل» التي قدمت خلال الـ 12 شهراً الماضية مكافآت قدرها 1.5مليون دولار مقابل كل ما تم اكتشافه من ثغرات في هذه الفترة. وكانت أعلى مكافأة في هذه الفترة 161337 دولاراً.