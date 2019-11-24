شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار هوائيات صغيرة الحجم للأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور فريق من الباحثين نوعية جديدة من الهوائيات تصلح للجيل المقبل من أجهزة الاتصالات التي يرتديها المستخدم، في إطار جهود تطوير مفهوم «انترنت الأشياء» الذي يهدف إلى الربط بين مختلف الأجهزة التي يستخدمها الإنسان في حياته اليومية من خلال شبكة الانترنت.
ومن أجل صناعة أجهزة اتصالات صغيرة الحجم ومريحة عند ارتدائها، صغر الباحثون من الجمعية الكيميائية الأمريكية مكونات الهوائيات إلى أصغر حد ممكن بحيث لا يزيد قطر الهوائي عن واحد في المئة من قطر شعرة الإنسان.
وبحسب «ساينس ديلي» وجد الباحثون أن المعادن من نوعية الألمنيوم والنحاس والفضة ذات القدرات العالية لتوصيل الكهرباء لا تصلح في تطبيقات الأجهزة متناهية الصغر، حيث يبلغ قطر الهوائيات المصنوعة من تلك المعادن حوالي 30 ميكرومتراً، ولذلك لجأوا إلى استخدام ألواح بلاستيكية متناهية الصغر مطلية بمادة «إن.بي.سي 2» من أجل صناعة هوائي لا يزيد قطره على 885 نانو متر.
وأكد فريق الدراسة أن الهوائي الجديد يستطيع بث ترددات الراديو في مختلف الاتجاهات، كما يمكن تغيير الموجة عن طريق التحكم في طول الهوائي، مع إتاحة إمكانية طي وإطالة الهوائي دون أن يؤثر ذلك في كفاءته بشكل كبير.
ويرى الباحثون أنه من الممكن استخدام الهوائي الجديد مستقبلاً في الاتصالات مع الفضاء، نظراً للقدرة الفائقة التي تتمتع بها المادة الجديدة في توصيل الترددات في درجات الحرارة بالغة البرودة في الفضاء الخارجي.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتكار هوائيات صغيرة الحجم للأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.