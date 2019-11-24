«تويتر» يطور أسلوباً جديداً للتحقق من هوية المستخدم لا يحتاج إلى رقم الهاتف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أسلوباً جديداً للتحقق من هوية المستخدم لا يعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المستخدم وبالتالي لا يحتاج إلى استعمال رقم الهاتف المحمول الخاص به.

وأشار موقع «تك كرانش»، إلى أن أسلوب «التحقق بخطوتين» للتأكد من هوية المستخدم المعروف اختصاراً «تي.إف.أيه» والذي يحتاج إلى استعمال رقم الهاتف المحمول يعرض بيانات المستخدمين لخطر القرصنة، في ظل تعرض الملايين من أرقام الهواتف للقرصنة سواء عبر التسلل إلى مواقع تقديم الخدمات أو سرقة الرسائل النصية القصيرة للمستخدم عن طريق الحصول على بطاقات الاتصال الخاصة بالهاتف «إس.آي.إم».

يأتي الكشف عن الأسلوب الجديد للتحقق من هوية مستخدمي «تويتر» بعد أشهر قليلة من تعرض حساب جاك دورسي مؤسس والمدير التنفيذي للموقع للقرصنة، حيث أشارت المؤشرات إلى احتمال استخدام رقم هاتفه في تنفيذ العملية. كما يأتي بعد أسابيع قليلة من اعتراف «تويتر» باستخدام أرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين لإرسال إعلانات موجهة إليهم.

وأشار «تك كرانش» إلى أن «تويتر» طور بالفعل تلك الخاصية، لكنه لم يعمم استخدامها بعد.