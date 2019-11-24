شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي يشير إلى تزايد شعبية حزب المحافظين البريطاني الحاكم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أوبنيوم" تزايد شعبية حزب المحافظين البريطاني بحصوله على نسبة تأييد بلغت 47 في المئة في استطلاع أجرته حديثاً حول نوايا تصويت الناخبين في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 من ديسمبر المقبل.
وأظهر الاستطلاع الذي أعلنت المؤسسة نتائجه السبت، حصول حزب العمال المعارض على نسبة تأييد بلغت 28 في المئة، في حين حل حزب الديمقراطيين الأحرار في المركز الثالث بحصوله على نسبة تأييد 12 في المئة، بينما جاء حزب بريكست في المركز الرابع بحصوله على نسبة تأييد بلغت 3 في المئة.
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