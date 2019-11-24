الإمارات وتركمانستان تبحثان سُبل تطوير العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اليوم الأحد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعراضا - خلال لقائهما بقصر الوطن بأبوظبى - سبل تطوير التعاون فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

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