شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ومونتينيجرو تبحثان سُبل تطوير العاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأحد مع رئيس مونتينيجرو (الجبل الأسود) ميلو جيوكانوفيتش العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه جرى - خلال اللقاء - مناقشة الأوضاع فى المنطقة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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