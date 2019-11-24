شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يُرحب بالتعاون مع اليمن فى قطاع التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى السودانية انتصار صغيرون، بكافة أشكال التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، بين السودان واليمن.

وأكدت صغيرون، لدى استقبالها اليوم الأحد سفير اليمن فى السودان عمر عبد الله المداوى، استمرارية الاتفاقيات والشراكات العلمية التى تجمع بين البلدين، على المستوى الوزارى ومستوى الجامعات فى البلدين.

وأشادت بالعلاقات المتميزة والمتينة، التى تربط شعبى البلدين ثقافيا وتاريخيا ووجدانيا، معربة عن أملها فى ترسيخ كل هذه القيم والمكاسب لصالح شعبى البلدين عبر بوابة التعليم الجامعى.

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من جانبه، أشاد سفير اليمن فى السودان، بدور الجامعات السودانية فى تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية فى كافة قطاعاتها ومؤسساتها التعليمية والمهنية والقيادية، منوها بأواصر هذه العلاقة الممتدة.

وأكد، أن رغبة الطالب اليمنى فى الدراسة بجامعات السودان، تمثل طموحا، معربا عن أمله فى دفع تلك الميزة التفضيلية من الجانبين إلى الأمام، خاصة فى ظروف التغيير الذى يشهده السودان.