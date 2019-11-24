شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تحتفل غدا بـ 50 عاما على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحتفل منظمة التعاون الإسلامى غدا الاثنين 25 نوفمبر، بمناسبة الذكرى الـ50 على تأسيسها، فى محافظة جدة.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية، ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، د. يوسف العثيمين، الرعاية الكريمة للاحتفالية التى تأتى تحت شعار "متحدون من أجل السلم والتنمية".

وقال: «المنظمة التى تأسست بمبادرة مخلصة من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في 25 سبتمبر 1969م، تحتفل بخمسين عاماً على تأسيسها -اليوبيل الذهبي-، مشيراً إلى أن المملكة -دولة مقر الأمانة العامة للمنظمة-، تقود العمل الإسلامي، من خلال رئاسة الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، وتواصل دعمها لمنظومة، باتت تضم 32 جهازاً متفرعاً ومتخصصاً ومنتمياً، وتمثل 57 دولة من أربع قارات لتصبح في نصف قرن منصة جامعة للصوت الإسلامي، وثاني أكبر منظمة حكومية على المستوى العالمي بعد الأمم المتحدة».

وأكد أن الاحتفالية تعد حدثاً يحمل طابعاً رمزياً يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الذي بارك المناسبة برعايته الكريمة ودعمه المتواصل للأمانة العامة، وعمل المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وامتداداً لدور المملكة في رفد العمل الإسلامي المشترك وتعزيز تضامن دولها خدمة للسلم والأمن والتنمية.

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وجدد شكره وامتنانه الكبيرين للمملكة العربية السعودية، متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما المتواصل للمنظمة، وحرصهما على إنجاح عملها والدفع به إلى الأمام.

ونوه إلى أن احتفالية الخمسين ستتضمن تكريماً لشخصيات مسلمة لها إسهام كبير في تحقيق أهداف المنظمة، مشيراً إلى أن هذه الفقرة تعكس الاتصال المباشر بين المنظمة وشعوبها ونخبها. وأبان أن الاحتفالية التي ستقام تحت شعار «متحدون من أجل السلم والتنمية»، ستمثل المناطق الجغرافية الثلاث للمنظمة: العربية والآسيوية والإفريقية لتعكس الاتساع والإمكانيات الهائلة التي تحظى بها المنظمة التي بدأت عام 1969م بخمس وعشرين دولة واليوم تضاعف عددها، وزادت مساحة عملها، وتنوعت القضايا والمواضيع التي تعالجها، ونمت أجهزتها وأذرعها لتصل إلى اختصاصات عديدة، فضلاً عن أنها باتت تمثل ملياراً وستمائة مليون مسلم في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن المنظمة باتت رقماً صعباً على الصعيد الدولي ومحطة تقف عندها الدول الكبرى والمنظمات والهيئات الدولية للتنسيق والتشاور وتدارس مختلف القضايا على الساحة الدولية.

يذكر أن المملكة ستستضيف مهرجان منظمة التعاون الإسلامى فى نسخته الثالثة أيام 26 و27 و28 نوفمبر 2019م، فى محافظة جدة، كحدث مصاحب لاحتفالات الخمسين عاماً على إنشاء المنظمة.