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شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يمنح وسام الملك عبدالعزيز لـ 124 مواطنا تبرعوا بأحد أعضائهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جريدة عكاظ السعودية، اليوم، صدورموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على منح 124 مواطنا سعوديا وسام الملك عبد العزيز، لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حى أو متوفى دماغيا.
عكاظ
جدير بالذكر، كان قد وافقة مجلس الشورى السعودى فى سبتمبر الماضى على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، ويهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء، للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم وإليهم الأعضاء البشرية وسن القوانين.
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