شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يصل صنعاء لبحث تنفيذ اتفاق الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة صنعاء لبحث سبل متابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وعقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين".

أبلغ مصدر فى مطار صنعاء الدولى، وكالة "سبوتنيك"، بأن: "جريفيث وصل ونائبه معين شريم على متن طائرة أممية".

كما أفاد مصدر سياسى يمنى، بأن جريفيث "سيبحث خلال زيارته مع قيادة جماعة أنصار الله المضي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، والترتيب لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والجماعة.

وحسب المصدر من المقرر أن يناقش المبعوث الأممي مع قيادة الجماعة الدفع بجهود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه فى ديسمبر الماضي خلال جولة المفاوضات في ستوكهولم.