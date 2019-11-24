شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين استهداف ميليشيا الحوثى لمقر إقامة الفريق الحكومى فى الساحل الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مليشيا الحوثى لموقع مقر إقامة الفريق الحكومى فى لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك فى قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، والذى تعرض لـ8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار، و3 هجمات بصواريخ باليستية.

وقالت الوزارة، فى بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، "إن تزامن الاستهداف الحوثى بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن، الذى نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية فى تنفيذ اتفاق الحديدة، يعد استهتارا بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالى عام من التوصل إلى الاتفاق".

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وأكدت، أن هذا التصعيد الخطير يأتى فى ظل استمرار مليشيا الحوثى فى استحداث الخنادق والأنفاق فى الحديدة، على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، فى مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيته ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم.