شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر
وتبدأ اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمشاركة وفدى الحكومة والمعارضة لمدة خمسة أيام في العاصمة السويسرية جنيف بعد أن استكملت جولة أولى فى الثامن من نوفمبر الجارى، تطبيقا للقرار الأممى 2254.
وعلمت ”الخليج 365” أن عدد من رموز المعارضة السورية قد غادروا إلى جنيف مساء السبت للمشاركة فى أحد أهم الجولات لمناقشة كتابة الدستور السورى وهو ما تعول عليه بعثة الأمم المتحدة لدى سوريا بشكل كبير.
ويرى معارضون سوريون أن الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تعد أول تطبيق لأحد قرارات مجلس الأمن، وهو القرار 2254، وما كان فى بيان جنيف1 وهو اللجنة الدستورية".
بدورها أنهت هيئة التفاوض مع اللجنة الدستورية المصغرة الـ 15 اجتماعاتها إضافة إلى تحضيرات الهيئة السياسية للجولة القادمة فى جنيف، العمل هو نتاج السنة السابقة من أعمال اللجنة الدستورية المنبثقة عن هيئة التفاوض.
المعارضة السورية أقرت بنود للدستور ستناقشها فى الاجتماعات التى ستنطلق غدا وهى المبادئ العامة، والدولة، والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، الإدارة والحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة، كل هذه ستكون جاهزة وحاضرة.
وأكد مراقبون أن أهم ما يميز الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية فى جنيف هى مناقشة بنود الدستور بشكل مباشر دون الخوض فى قضايا فرعية.
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