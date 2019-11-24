شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تيار الحكمة" العراقى يدعو لمحاسبة رؤوس الفساد ومحاكمتهم بشكل علنى والان مع تفاصيل الخبر
وقال الحكيم، فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، "أكدت دعمى لمطالب المتظاهرين السلميين وضرورة العمل على تحقيقها وفق المدة الزمنية المحددة، وذلك خلال لقائى بعدد من القيادات النقابية والمهنية فى العراق".
وشدد، على ضرورة جدولة المطالب وفق الأولويات والجهات المعنية وأهمية معالجة وتشريع القوانين التى من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر، أن تيار الحكمة الوطنى أسهم فى تهيئة المناخ المناسب للمضى قدما بالتشريعات التى تحقق المطالب، ولن يدخر جهدا مع باقى القوى السياسية فى سبيل تحقيقها، وأكد أن التظاهرات حفزت جيل الشباب الذى طالما تحدثنا عنه ونفتخر به اليوم إذ جعلت له قضية يدافع عنها بوعى كبير.
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