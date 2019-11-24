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طائرات تركية مسيرة تستهدف مخيم عين عيسى وعدة قرى شمال الرقة بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن طائرات تركية "مسيرة" بدون طيار ، استهدفت، اليوم الأحد، مخيم عين عيسى ، وعدة قرى بالمنطقة شمال مدينة الرقة، بعد انسحاب الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة خلال الساعات الماضية من جميع المواقع التى تقدمت إليها على مشارف عين عيسى.

 

ونقلت قناة "العربية الحدث" عن "المرصد " قوله ، إن القوات الموالية لتركيا انسحبت من مخيم عين عيسى ، وصيدا، والمعلك ومواقع أخرى فى المنطقة كانت قد سيطرت عليها، أمس السبت .

 

وأضاف، أن نجاح المفاوضات بين الجانبين الروسى والتركى، سرع وتيرة العمليات، حيث جرت أمس مفاوضات بين الروس والأتراك لسحب عناصر الفصائل الموالية لتركيا ما يعرف بـ"الجيش الوطنى" إلى مسافة 2 كلم شمال قرى صيدا والمعلك.

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يذكر أن، الاتفاق بين روسيا وتركيا ينص على انسحاب الفصائل الموالية لتركيا من بعض القرى حتى منطقة رأس العين، وكذلك الانسحاب من الطريق الدولى وانتشار قوات النظام فى تلك المناطق.

 

فى سياق متصل، قالت إلهام أحمد ، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس ما يسمى "سوريا الديمقراطية" ، على حسابها عبر "تويتر" تعليقا على هجوم اليوم: إن تركيا تقول للعالم إنها أنهت حملتها على تل أبيض ورأس العين لتبدأ هجوما جديدا على عين عيسى، مما يعد احتلالا تدريجيا لشمال سوريا بالكامل.

 

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