شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون مقر إقامة فريق الحكومة اليمنية باللجنة الأممية بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن رئيس الفريق الحكومى فى اللجنة اللواء محمد عيضة، قوله فى تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إن ميليشيات الحوثى قصفت بالصواريخ الباليستية والطائرات مقر إقامة الفريق، مشيرا إلى أن الفريق كان بالمقر الحكومى جنوبى محافظة الحديدة اليمنية الساحلية، أثناء تعرضه لقصف الحوثيين المتواصل".
وكانت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد اعترضت، فى وقت سابق، 5 صواريخ وطائرتين مسيرتين أطلقتها ميليشيا الحوثى الانقلابية على مدينة (المخا) الساحلية.
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