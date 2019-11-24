الحكومة اليمنية تدين استهداف الحوثيين إقامة فريقها بالحديدة

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365

أدانت الحكومة اليمنية، الأحد، استهداف جماعة الحوثيين، لموقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة (غرب).

وفي وقت سابق الأحد، شنت جماعة الحوثي، ثماني هجمات صاروخية، منها خمسة بطائرات مسيرة، على مواقع للجيش اليمني في الساحل الغربي، بالإضافة إلى مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الساحل الغربي.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أدانت وزارة الخارجية، استهداف مليشيا الحوثي لموقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن، الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة.

واعتبرت ذلك استهتارا بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق.

Advertisements

واتهمت مليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة، على الرغم من نشر ضباط الارتباط، وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة.

وشددت على أن ذلك يعد مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيته ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم، ومؤشر خطير يهدد بنسف اتفاق الحديدة.

ودعت الخارجية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة هذا التصعيد وتحميل المليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث.

وتتبادل الحكومة و"الحوثيون" اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتسببت الحرب المستمرة للعام الخامس في تردي الأوضاع في اليمن، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.